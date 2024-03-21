برلمانية تثمن توجيهات الرئيس بتخصص 10 مليار لصندوق كبار السن وتنمية الأسرة

ثمنت النائبة رحاب موسي عضو مجلس النواب عن حزب إرادة جيل، توجيهات الرئيس السيسي بتخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق دعم كبار السن، فضلا عن تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق تنمية الأسرة، والتى تعكس حرص القيادة السياسية على توفير الحماية الاجتماعية وحياة كريمة لكبار السن مما يؤدي إلى توفير غطاء حماية لهم.

وأضافت عضو مجلس النواب؛ أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بكبار السن والأسرة المصرية، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة مع مراعاة احتياجات المسنين، تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين.

كما أشادت النائبة بتوجيهات الرئيس السيسى بتوفير التمويل للمرأة بأقل الشروط والضمانات لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتوعية المالية ببرامج الشمول المالي للسيدات فى المناطق الريفية والنائية، وكذا توفير الدعم الفنى للمرأة فى مجال ريادة الأعمال والتوسع فى توفير حاضنات أعمال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأكدت عضو مجلس النواب على أهمية توجيهات الرئيس السيسى، التوسع فى برامج التدريب التحويلي لرفع مهارات المرأة فى الصناعات المطلوبة بسوق العمل وكذلك فى المجالات التكنولوجية والرقمنة بما يزيد من فرص حصول المرأة على وظائف المستقبل؛ واستحداث محور لتعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية لضمان بناء مجتمع متماسك وفعال.