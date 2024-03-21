من هو خاديم دياو الذى أشعل المنافسة بين الترجي والأهلى

أشعل الظهير الأيسر لمنتخب موريتانيا ونادي الهلال السوداني خاديم دياو، المنافسة فيما بين ناديي الترجي التونسي والأهلي المصري.

وتألق اللاعب صاحب الـ25 عاما مع المنتخب الموريتانى “المرابطون”، خلال نهائيات كأس أمم أفريقيا الأخيرة، كما قدم مستويات مميزة مع فريقه السوداني خلال مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وكشف الموقع التونسي “فوت 24″، عن تواجد الظهير الأيسر الموريتاني على رادار الترجي التونسي والأهلي المصري.

ولد خاديم دياو عام 1998 بمدينة سان لويس السنغالية، وبالتالي كان مؤهلا قانونيا لحمل قميص منتخب السنغال “أسود التيرانغا”، غير أنه لم يتلق أي دعوة لتمثيله.

وفي عام 2022، قام نجم الهلال السوداني بتغيير جنسيته الكروية من سنغالية إلى موريتانية، وهو ما سمح له بحمل قميص “المرابطون” في 8 مناسبات، صنع خلالها هدفا وحيدا.

تخرج خاديم دياو من مدرسة نادي جينيراسيون فوت السنغالي الشهير، الذي لعب في صفوف أكاديميته لفترة 7 سنوات كاملةـ قبل أن يغادره عام 2020 باتجاه فريق حوريا الغيني.

ويلقب الفريق السنغالي بـ”منجم النجوم” بحكم تخرج عدة أسماء عالمية من مدرسة شبانه، أشهرهم ساديو ماني وإسماعيلا سار، وأخيرا الطفل المعجزة عمارة ضيوف.

ارتفعت أسهم الظهير الأيسر الموريتاني في القارة الأفريقية بعد تألقه بشكل لافت مع نادي حوريا الغيني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخاض خاديم دياو 22 مباراة مع الفريق الغيني في أمجد المسابقات القارية للأندية، صنع خلالها هدفين.

المستويات القوية التي قدمها النجم الموريتاني مع نادي حوريا، جلبت إليه انتباه عدة فرق أفريقية، ليفوز نادي الهلال السوداني بخدماته خلال الميركاتو الصيفي الأخير.

ويرتبط خاديم دياو بعقد مع عملاق كرة القدم السودانية حتى عام 2027، كما تبلغ قيمته التسويقية 125 ألف يورو في بورصة الموقع المختص”ترانسفير ماركت”.