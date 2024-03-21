في افتتاح كأس العاصمة الإدارية.. منتخب “الفراعنة” بالأحمر ونيوزيلندا بالأبيض

أقيم اليوم “الخميس”، الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر ونيوزيلندا، قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين مساء غدًا “الجمعة”، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العاصمة الإدارية.

وتقام المواجهة المرتقبة، على ملعب ستاد مصر في العاصمة الإدارية بين منتخبي مصر ونيوزيلندا، في تمام الساعة العاشرة من مساء غدًا “الجمعة”.

وسيرتدي المنتخب المصرى القميص الأحمر والشورت والجورب الأسود، فيما يلعب المنتخب النيوزيلندي بالطاقط الأبيض بالكامل.

وحضر الاجتماع الفني المدير التنفيذي لاتحاد الكرةوليد العطار، ومدير إداري منتخب مصر وليد بدر، ومدير التسويق باتحاد الكرة حماده زاهر، ومدير إدارة المسابقات ناصر فراج، وإداري المنتخب مينا سامح.