سيمبا التنزانى يحشد جماهيره قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلى

حرص عدد من كبار المشجعين بنادي سيمبا التنزانى، وكذلك بعض مسئولى النادي على تحفيز الجماهير من أجل الحضور بكثافة، في مباراة فريق سيمبا التنزانى أمام نظيره فريق النادى الأهلي، ضمن ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وسيمبا يوم “الجمعة” 29 مارس الجاري، على ملعب الفريق التنزاني ذهابا، على ان تكون مباراة الإياب بعد أسبوع في القاهرة.

واجتمع المتحدث باسم النادى سيماجي أحمد علي، مع عدد من قادة التشجيع وجماهير سيمبا، للتأكيد على أهمية الحضور بكثافة في تلك المباراة الهامة بالنسبة للفريق.

وتعد هذه المباراة الأهم في موسم سيمبا التنزانى، خاصة أن الفريق يواجه منافسة صعبة على قمة الدوري المحلي التي يحتلها فريق يانج أفريكانز، الغريم التقليدي برصيد 52 نقطة بفارق 5 نقاط عن عزام يونايتد الوصيف، و7 نقاط عن سيمبا، علما بأن الفريقان سيتقابلا خلال الشهر المقبل في قمة الدوري التنزاني.