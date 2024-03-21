في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا.. منتخب فلسطين يفوز على بنجلاديش بخماسية نظيفة

فاز منتخب فلسطين على نظيره منتخب بنجلاديش بخماسية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم بين المنتخبين في إطار منافسات التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

افتتح المنتخب الفلسطيني نتيجة اللقاء بإحرازه هدف في الدقيقة 43 عن طريق غدي الدياغ، ثم أضاف شهاب قنبر الهدف الثاني في نهاية الشوط الأول.

ثم عاد شهاب قنبر وأحرز هدف فلسطين الثالث في الدقيقة 49 بالشوط الثاني، وفي الدقيقة 53 عاد عدي الدباغ لإحراز هدف المنتخب الفلسطيني الرابع.

وفي الدقيقة 77 أحرز عدي الدباغ هدفه الثالث خلال المباراة والخامس لـ منتخب بلاده، لينتهي اللقاء بفوز منتخب فلسطين بنتيجة 5-0.