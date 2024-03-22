وزارة العمل تشارك فى احتفالية ذكرى العاشر من رمضان بحضور المشايخ والعواقل بجنوب سيناء

شاركت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء فى الاحتفالية التى نظمتها ديوان عام المحافظة ، بمناسبة ذكرى إنتصارات العاشر من رمضان ، وعودة أرض سيناء الحبيبة الى الوطن ، بحضور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، والأجهزة التنفيذية والامنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي المرأة والشباب، والقيادات الدينية، وأسر العاملين، وذوي الهمم بالمحافظة وكافة أطياف المجتمع السيناوي، ومشايخ وعواقل قبائل جنوب سيناء ، وذلك بمركز تمكين المرأة بطور سيناء ، حيث تضمنت الفعاليات حفل إفطار جماعى ، وأعقبه أمسية ثقافية للحضور ، وحفل فني أحياه فرقة العربي للإنشاد الديني، وفرقة التلقائيين بطور سيناء، والتنوؤة، وسط بهجة وفرحة من أبناء المحافظة والأسر والأطفال ، وذلك فى إطار جهود المديرية فى المشاركة المجتمعية مع مختلف الجهات التنفيذية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ..

وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء ، فى تقريرها للوزارة ، ان تلك المشاركة تأتي فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة ، بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات التنفيذية بالمحافظات لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والتعريف بدور الوزارة والمديريات فى خدمة ودعم الشباب من خلال توفير مزيد من فرص العمل اللائقة خاصة ذوى الهمم ، وكذلك فرص تدريب مهنى مجانية على المهن التي يحتاجها سوق العمل ، وأضافت مدير المديرية أنه شارك في الحفل من المديرية السيد أبو العنين مدير مركز المعلومات ، ومحمد عبدالعزيز مدير إدارة الشئون القانونية ، ومحمد الزغبي مدير مركز التدريب المهني ، وعلي حامد مدير إدارة العمالة غير المنتظمة ، ومحمد الغريب مدير إدارة الموارد البشرية ، وجرى خلال الفعاليات تقديم التهنئة للرئيس السيسي وقيادات القوات المسلحة المسلحة المصرية ومشايخ وعواقل المحافظة والأهالي بمناسبة ذكري العاشر من رمضان، الذكرى الـ 35 لاسترداد طابا .