وزير الاقتصاد الألماني غاضب من قرار الاتحاد الألماني بالتخلي عن «أديداس»

أثار قرار الاتحاد الألماني لكرة القدم بالتخلي عن شريكه التاريخي شركة «أديداس»، المصنعة للمعدات والملابس الرياضية، لصالح شركة «نايكي» الأميركية سخطا في البلاد، حتى أن وزير الاقتصاد الألماني استنكر الافتقار إلى “الوطنية”.

وردّ الوزير ونائب المستشار روبرت هابيك، حسب بيان صدر اليوم «الجمعة» عن وزارته، قائلاً «لا أستطيع أن أتخيل القميص الألماني بدون الخطوط الثلاثة» لعلامة أديداس الألمانية.

وفى سياق متصل، أعرب وزير الصحة الاشتراكي الديمقراطي كارل لاوترباخ عن خيبة أمله، وقال عبر حسابه على موقع «اكس» إن اختيار شركة أميركية لتجهيز «دي مانشافت» هو خطأ، معرباً عن أسفه لأن «التجارة تدمر جزءا من الوطن والتقاليد».

وشكّلت نهاية هذه العلاقة التاريخية صدمة هائلة بالنسبة للعلامة التجارية ذات الخطوط الثلاثة التي ارتبط تاريخها بملحمة «دي مانشافت» منذ عام 1954 والتي تعد المورد التاريخي للمعدات لها.

وكان رئيس مجلس إدارة الاتحاد هولجر بلاسك أشار إلى أنه «معجب» برؤية نايكي التي تتضمن أيضا التزاما واضحا بتعزيز رياضات الهواة والرياضات الشعبية فضلا عن استدامة تطوير كرة القدم النسائية في ألمانيا.

وإلى جانب عقده مع “نايكي”، أعلن الاتحاد الألماني أيضاً عن اتفاقية مع منصة “تيك توك” التي طورتها الشركة الصينية “باتدانس” والتي ستصبح “الشريك الترفيهي الرسمي” للمنتخب الوطني للرجال.