عودة حسين الشحات للمشاركة في تدريبات الأهلي غدًا السبت

تعرض حسين الشحات لاعب فريق الأهلي للإصابة خلال تواجده مع منتخب مصر الأول خلال فترة التوقف الدولي الحالي في مارس الجاري.

وذكرت مصادر اعلامية، أن حسين الشحات يخضع لبرنامج تأهيلي مكثف من أجل التعافي من الإصابة التي تعرض إليها رفقة منتخب مصر الأول.

ويعاني الشحات من إصابة بشد خفيف على مستوى العضلة الخلفية، حسب ما ذكره موقع الأهلي الرسمي، تعرض إليها خلال تواجده رفقة منتخب مصر، وسينتظم حسين الشحات في تدريبات الأهلي بشكل طبيعي، مساء «السبت».

ويستعد الأهلي لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره سيمبا التنزاني التي تجمع بينهما ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة التي تجمع بين الفريقين في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، مساء «الجمعة» 29 مارس الجاري.