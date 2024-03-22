الزمالك يغلق الأبواب أمام رحيل أحمد مصطفى زيزو

استقر مسئولو نادي الزمالك، على موقفهم من رحيل زيزو، لاعب الفريق في الصيف المقبل، حال وصول عرض مالي كبير.

وذكرت مصادر إعلامية، أن إدارة نادي الزمالك ترفض الاستغناء عن خدمات أحمد مصطفى زيزو في الصيف المقبل، مهما كان المقابل المالي المعروض، لأنه من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق.

وأشار المصدر إلى أن إدارة نادي الزمالك تستهدف بقاء أحمد مصطفى زيزو وتكوين فريق قوي في الموسم المقبل، بضم صفقات قوية.

وشدد المصدر على أن، رئيس نادي الزمالك السابق ممدوح عباس، مستعد لدفع مقابل مالي كبير لأحمد مصطفى زيزو، من أجل ترضيته ماليا واستمراره مع الفريق في الفترة المقبلة.

وأوضح أن، الحالة الوحيدة التي سيوافق عليها الزمالك من أجل بيع أحمد مصطفى زيزو في الصيف المقبل وهى تمسك اللاعب بالرحيل.

وكانت إدارة نادي الزمالك، رفضت طيلة العام الماضي والجاري كل العروض التي وصلت إلى أحمد زيزو من أجل التفريط في خدماته، لأنه من الركائز الأساسية في الفريق.