شرط الأهلي للموافقة على رحيل محمد عبدالمنعم الذى يماطل في تمديد عقده

حدد مسؤولو النادي الأهلي، شروطهم للموافقة على رحيل المدافع محمد عبدالمنعم، في نهاية الموسم الجاري، بناءاً على رغبته في الاحتراف الخارجي.

ومن جهته تفاجأ مسؤولوا الأهلى، بأن محمد عبدالمنعم يماطل في خطوة تمديد عقده مع النادي الأهلي، والذي ينتهي في صيف 2025 وذلك بسبب رغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجي بالموسم المقبل، على الرغم من أن النادي الأهلي عرض على محمد عبدالمنعم تمديد عقده، بجانب تعديل القيمة المالية التي يحصل عليها.

ويتمسك الأهلي، باستمرار محمد عبد المنعم إلا في حالة إصرار اللاعب على الاحتراف، حيث يشترط النادي المصري أن يكون احترافه أوروبياً وليس عربياً إلا لو جاء مقابل مادي ضخم من أحد الدوريات العربية.

وذكر المصدر ذاته إن محمد عبدالمنعم لا يريد تمديد عقده مع الأهلي مفضلاً الخروج في الموسم المقبل لخوض تجربة جديدة سواء عن طريق الاحتراف الأوروبي أو الخليجي.

ويأتي تمسك الأهلي، باستمرار محمد عبدالمنعم كونه من العناصر الأساسية والهامة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وفي حال رحيله سيستوجب على النادي ضم مدافع آخر على نفس المستوى.