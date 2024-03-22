الزمالك يرد بالنفى على شائعات ضم محمد شريف

كشف مسئولو نادي الزمالك، عن حقيقة الدخول في مفاوضات مع مهاجم الأهلي السابق والخليج السعودي الحالي محمد شريف، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونشره أحد المواقع الرياضية، أن إدارة نادي الزمالك تنفي الدخول في أي مفاوضات مع محمد شريف، مهاجم الخليج السعودي، من أجل التعاقد معه في الموسم القادم.

وأشار الموقع إلى أن، إدارة النادي الأهلي، تفكر في التعاقد مع مهاجم أجنبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان محمد شريف، انضم لصفوف الخليج السعودي، في الصيف الماضي بعقد لمدة موسمين مقابل مليون دولار.

يذكر أن، تقارير صحفية أفادت مؤخرا بأن البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب نادي الزمالك يريد التعاقد مع مهاجم أجنبي في الصيف، لأنه غير مقتنع بمستوى الثنائي التونسي سيف الدين الجزيري والبنيني سامسون أكينولا.