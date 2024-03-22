الأهلي يضع حلين بشأن مستقبل بيرسي تاو فى القلعة الحمراء 

وضع مسئولو النادي الأهلي، حلين مهمين بخصوص مستقبل الجنوب أفريقي بيرسي تاو مع الفريق في الفترة المقبلة، حيث ينوى الأهلي بيع بيرسي تاو حال عدم تمديد عقده.

وذكرت مصادر إعلامية، أن إدارة النادي الأهلي، تضع مقترحين بخصوص مستقبل بيرسي تاو مع الفريق وهما تمديد عقده الذي ينتهي في يونيو من عام 2025 والأخر الاستغناء عن خدماته في الصيف القادم.

وأشارت المصادر، أن إدارة النادي الأهلي تنتظر الاجتماع مع مدرب الفريق، السويسري مارسيل كولر، من أجل معرفة قراره النهائي بخصوص بيرسي تاو سواء بتمديد عقده أو بيعه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وشددت المصادر على أن، النادي الأهلي يريد حسم ملف تمديد عقد بيرسي تاو في أقرب وقت، بسبب اقتراب عقده من النهاية بجانب رغبة صن داونز الجنوب أفريقي، فريقه السابق في ضم اللاعب مجانا.

وكان الجنوب أفريقي بيرسي تاو، انضم لصفوف النادي الأهلي، في صيف 2021 قادما من برايتون الإنجليزي بعقد ينتهي في يونيو 2025، بصفقة قدرت بحوالي 2.5 مليون دولار.