الفيتو الصيني والروسي ضد القرار الأمريكي بمجلس الأمن

الصين وروسيا تستخدمان حق الفيتو ضد مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة

وأوضح تشانج جون مندوب الصين تائيد الرفض العربي لمشروع القرار الأمريكي ، ووصف القرار الأمريكي بـ”إن مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة تهرب دائم من القضية الأكثر مركزية وهي وقف إطلاق النار. واضاف “إن النص النهائي لمشروع القرار الأمريكي غامضا ولا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وهناك مشروع قرار آخر واضح في مطالبته بوقف فوري لإطلاق النار في غزة”.

ومن جانبه هاجم المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا ، كلمة نظيرته الأمريكية في مجلس الأمن، وقال إنها تقدم لنا مشروع قرار بكل صفاقة، لا يتطرق إلى جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وأضاف ان بلينكن قال بشكل صريح قبل أيام، في مقابلة مع قناة سعودية، إنهم سوف يطرحون مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار، واليوم المندوبة تتحدث عن شيء آخر، ويبدو أنها لم تستمع إلى وزير خارجيتها.

وصرح مندوب روسيا الدائم بمجلس قبل التصويت لوسائل الإعلام قائلا ، “النفاق” الذي يحتويه النص كونه لا يدعو بصفة مباشرة الى وقف العدوان.

وكانت الولايات المتحدة قد استخدمت عدة مرات “الفيتو” ضد نصوص تدعو الى وقف إطلاق النار بغزة، آخرها الذي قدمته الجزائر.