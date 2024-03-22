بعد تحريك سعر السولار.. نقيب الفلاحين يتوقع استقرار أسعار المنتجات الزراعية

توقع حسين “عبدالرحمن أبو صدام” نقيب عام الفلاحين استقرار معظم اسعار المنتجات الزراعيه رغم تحريك سعر المنتجات البتروليه ووصول سعر لتر السولار الي 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات و 25 قرشا لافتا إلى أن هذه الزيارة سوف تزيد من تكلفة الزراعه وتزيد من الأعباء علي المزارعين ولكنها لن تؤدي بالضروره الي إرتفاع اسعار المنتجات الزراعيه ..مشيرا إلى استقرار معظم اسعار المنتجات الزراعيه علي المدي القصير .

وأضاف عبدالرحمن ان إرتفاع اسعار المنتجات الزراعية مرتبط بعوامل كثيره اهمها آلية العرض والطلب فإذا زاد المعروض وقل الطلب انخفضت الأسعار وإذا قل المعروض وزاد الطلب ارتفعت الاسعار.

وبالنظر للوضع الحالي فاننا نتمتع بوفرة معروضه من كافة المنتجات الزراعيه المحليه وكذلك وفرة من المنتجات الزراعيه المستورده ومع ضعف القوة الشرائية.

وأشار أبوصدام أن زيادة سعر السولار قد يتسبب في إرتفاع اسعار المنتجات الزراعيه مستقبلا حيث ترتفع اجرة نقل المحاصيل وتكلفة حرث الأرض وتكلفة حصاد المحاصيل والري حيث يعتبر السولار هو مصدر الطاقه الرئيسي للقطاع الزراعي مما يزيد من تكلفة الانتاج الزراعي بصفه عامه.

ويؤدي ذلك إلي حاله من اثنين اما إلي خسارة للمزارعين في بعض الأحيان أو ضعف مكاسبهم الإقتصادية في احيان اخري في حالة عدم إرتفاع اسعار المنتجات الزراعيه نتيجه للاستيراد أو لعوامل اخري أو سيؤدي إرتفاع اسعار السولار حتما الي إرتفاع اسعار المنتجات الزراعيه مستقبلا.