بهدف نظيف.. “الفراعنة” يهزم نيوزيلندا ويصعد لنهائى بطولة “كأس عاصمة مصر”

بلغ منتخب مصر نهائي “كأس عاصمة مصر” ضمن سلسلة “الفيفا”، بعدما فاز على نظيره النيوزيلندي بهدف دون رد في مباراة جمعتهما أمس “الجمعة”، على ملعب “العاصمة الإدارية الجديدة” بالقاهرة.

سجل مهاجم “الفراعنة” اللاعب مصطفى محمد هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28 من ركلة جزاء.

وينتظر منتخب مصر في نهائي البطولة، والمقرر أن يقام يوم “الثلاثاء المقبل”، الفائز من المواجهة التى ستجمع اليوم “السبت” فيما بين منتخبى تونس وكرواتيا.

في حين يلعب المنتخب النيوزيلندى مع الخاسر من مواجهة تونس وكرواتيا لتحديد صاحب المركز الثالث.

وخسر منتخب “الفراعنة” جهود لاعبه إمام عاشور بعد 26 دقيقة من بداية المباراة بسبب الإصابة حيث خرج بسبب اصابته فى عظمة الترقوة، وسيتم معرفة حجم الإصابة بعد أن يخضع اللاعب لعمل أشعة على الكتف، ودخل حمدي فتحي بدلاً منه.

وأوشك اللاعب محمود حسن “تريزيجيه” أن يُضاعف النتيجة بتسديدة ثانية إلى جوار القائم الأيسر (45+3).

وأنقذ أبو جبل منتخب بلاده من التعادل بعدما تصدى لتسديدة قريبة من ماكس أندرو ماتا (60).

كما أهدر مرموش فرصة الثاني بعد هجمة مرتدة وتسديدة علت المرمى (62).

وارتدت تصويبة ساربريت سينج من العارضة بعد تنفيذه ركلة حرة مباشرة (68).

وحاول مصطفى محمد أن يُسجّل ثنائية بتسديدة قوية فوق المرمى (75).

وكاد مروان عطية أن يُسجّل هدفا رائعا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء ارتدت من القائم الأيمن (79).