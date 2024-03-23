إمام عاشور يتعرض لإصابة خطيرة في لقاء نيوزيلندا ويغادر الملعب باكيا

وكان نجم خط وسط منتخب مصر إمام عاشور، قد غادر ملعب مباراة “الفراعنة” ونيوزيلندا في نصف نهائي بطولة “كأس عاصمة مصر” لكرة القدم ضمن سلسلة “الفيفا”، باكيا بعد تعرضه للإصابة.

وقاد إمام عاشور هجمة منظمة لمنتخب مصر في الدقيقة 23، قبل أن تصله الكرة داخل منطقة الجزاء، وعندما انفرد عاشور بالحارس تدخل عليه أحد مدافعي نيوزيلندا بقوة ليسقطه أرضا.

وبدا من خلال إشارات إمام عاشور أنه تعرض لإصابة قوية في كتفه، ودخل في نوبة بكاء خلال تلقيه الكشف المبدئي من الجهاز الطبي لمنتخب الفراعنة وأثناء مغادرته الملعب.

وأشرك حسام حسن، مدرب منتخب مصر، حمدي فتحي على حساب إمام عاشور.

وعاد حكم المباراة إلى تقنية “الفار” لمتابعة اللقطة التي تعرض خلالها عاشور للإصابة، ليمنح ركلة جزاء لمنتخب مصر ترجمها مصطفى محمد إلى هدف.