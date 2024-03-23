إمام عاشور بعد إصابته: الحمد لله على كل شيء.. وبالتوفيق لمنتخب مصر في القادم

علق إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، على إصابته في الكتف التي تعرض لها خلال مباراة نيوزيلندا في بطولة «كأس عاصمة مصر».

وأصيب إمام عاشور في الكتف خلال الشوط الأول من مباراة مصر ونيوزيلندا، وخرج باكيًا على إثرها ولم يستطع استكمال المباراة.

وأثبتت الأشعة التي خضع لها إمام عاشور لاعب منتخب مصر عقب مشاركته في مباراة نيوزيلندا، إصابته بخلع ما بين مفصل الترقوة ولوح الكتف.

وكتب إمام عاشور عبر حسابه الشخصي على «انستجرام»: «أعوذ بالله العلي العظيم من شر الحاقدين ومن شر الحاسدين ومن شر الخائنين ومن شر الناظرين.. حسبي الله ونعم الوكيل».

وأختتم لاعب منتخب مصر إمام عاشور كلمته، قائلًا: «الحمد لله على كل شيء، شكرا لكل حد سأل عليا ومعرفتش أرد، شكراً ليكم وبالتوفيق لمنتخب مصر في اللي جاي.. الحمد لله على كل شئ».