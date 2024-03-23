وزارة الهجرة في أسبوع.. فتح باب التسجيل بمبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج

على مدار أسبوع كامل، شهدت وزارة الهجرة نشاطا موسعا للوزيرة السفيرة سها جندي، وخلال السطور التالية، نستعرض النشاط الكامل للسيدة وزيرة الهجرة كما يلي:

1- عقد د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. وأشار مدبولي إلى أن هناك اهتماما كبيرا بملفات وزارة الهجرة، وعلى رأسها كل ما يخص المصريين بالخارج، وإتاحة المزيد من التيسيرات، إلى جانب التعامل مع أى تحديات أو معوقات من الممكن أن تواجههم. واستعرضت الوزيرة مجموعة المحفزات التي عملت عليها الوزارة خلال الفترة الماضية لصالح المصريين بالخارج، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد إطلاق المرحلة الأولى من التطبيق الإلكتروني للمصريين بالخارج قريبا، من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لتطوير أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج، يضم كافة المحفزات الاستثمارية والمزايا التي يتم تقديمها للمصريين بالخارج من كل جهات الدولة.

2- شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في مراسم صلوات تجنيز الرهبان المصريين الثلاثة الذين استشهدوا إثر حادث أليم، وقع بدير القديس مار مرقس الرسول والقديس الأنبا صموئيل المعترف بجنوب أفريقيا وهم: الراهب القمص تكلا الصموئيلي، وكيل إيبارشية جنوب إفريقيا، والراهب يسطس آڤا ماركوس، والراهب مينا آڤا ماركوس، وقد صلى صلوات الجنازة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمقر الكاتدرائية المرقسية في العباسية، مع جمع كبير من أساقفة المجمع المقدس. وأكدت الوزيرة أنها تتابع سير التحقيقات بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارة المصرية في العاصمة بريتوريا والسلطات المعنية في جنوب إفريقيا، وأقطاب الجالية المصرية في جنوب إفريقيا.

3- شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة طلب استيضاح حول خطة الحكومة في التواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج والاستفادة منهم. وقالت الوزيرة خلال الجلسة إن طلاب مصر في الخارج يمثلون ثروة ضخمة من العقول النابغة الواعدة والتي تتطلع للمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة، لذلك أطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية لشباب مصر الدارسين بالخارج، كما قامت الوزارة بتأسيس مركز وزارة الهجرة لحوار شباب الدارسين “MEDCE” ليمثل منتدى يجمع الدارسين المصريين في كافة أنحاء العالم، بالإضافة إلى كونه يتيح للدولة المصرية التعرف على النابغين من شباب الدارسين المصريين في الخارج.

4- استجابة لطلبات المصريين بالخارج، وحرصا من الدولة المصرية على تقديم كافة التيسيرات لأبناء الوطن بالخارج، أعلنت وزارة الهجرة فتح باب التسجيل بمبادرة تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج، اعتبارا من ١ مايو ٢٠٢٤ ولمدة شهرين. وأهابت الوزارة بكافة المواطنين المقيمين بالخارج سرعة التسجيل على الموقع خلال المدة المحددة لسرعة إنهاء الموقف التجنيدي بشكل نهائي:

https://www.tagneedinit.gov.eg

5- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، الدكتور هاني موريس، أستاذ جراحات المناظير والأورام بكلية طب القصر العيني جامعة القاهرة، لبحث التعاون في تقديم الخدمات الطبية في القرى والمحافظات الأكثر احتياجا، في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية “مراكب النجاة” للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، في نحو 14 محافظة مختلفة. ورحبت الوزيرة بالدكتور هاني موريس، وشكرته على مبادرته واستعداده للتعاون مع الوزارة في تقديم الخدمات الطبية في القرى الأكثر احتياجا، بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، من منطلق توفير حياة أفضل لمواطنينا في هذه المناطق، في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين «مراكب النجاة» و«حياة كريمة».

6- هنأت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، كل أم مصرية في الخارج والداخل بعيد الأم، قائلة: “تهانينا القلبية ومحبتنا وانحناؤنا احتراماً للسيدات الفضليات صانعات الرجال وحجر الزاوية لبيوتهن. كل عام والأم المصرية العظيمة، المضحية، المحبة، القائدة، الحكيمة بكل خير وسلام. دعواتنا لله بأن يبارك ويحمي أمهاتنا الأحياء منهن ويرحم ويحفظ من رحلوا عنا في فردوس النعيم. كل عام وأنتم بخير”.

7- تحدثت السفيرة سها جندي إلى برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة صدى البلد، عن ذكرياتها في أيرلندا خلال شهر رمضان المبارك، وكيف تم إرسال شيوخ من دار الإفتاء المصرية لإحياء أجواء رمضان، حيث وصفت السيدة الوزيرة هذه الذكريات بأنها كانت من أجمل الذكريات التي لا تنسى.

8- تواصل الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة، وكذلك الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية “اتكلم عربي”، نشر سلسلة “حواديت ماما سماح” بالتعاون مع د. سماح أبو بكر عزت، كاتبة الأطفال المعروفة، وبالتنسيق مع جريدة الوطن، بهدف غرس القيم والأخلاق النبيلة في نفوس وعقول صغارنا من المصريين بالداخل والخارج على حد سواء بقصص قصيرة شيقة ومبسطة ابتكارية وإبداعية تناسب العصر الحديث. هذا وقد تم نشر قصتين إحداهما بعنوان “المنزل الأزرق” والأخرى بعنوان “مروان وفوانيس رمضان”.

9- بدأت وزارة الهجرة في نشر حملة ترويجية لتفاصيل أول وثيقة معاش بالدولار الأمريكي “معاش بكره بالدولار”، حتى يستفيد بها المصريون بالخارج، وذلك بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلي المصري، إذ توفر هذه الوثيقة حمایة تأمینیة ومبلغ معاش بالدولار الأمريكي.