النائب عصام خليل يثمن تحركات الحكومة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني

ثمن حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، الجهود والتحركات الجادة للحكومة للعمل علي خطة تنفيذ للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، تلك المنصة الفريدة التي جاءت برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي شخصيا.

وقال الحزب فى بيان صحفي، إن توصيات الحوار الوطنى جاءت نتاج جلسات مستمرة تمثل كافة أطياف المجتمع المصري وتحظي مخرجاته اهتماماً رئاسيا بالغ مما جعل توجيهاته الصريحة للحكومة للعمل على تنفيذها حتى تُسهم في تحقيق المُستهدفات في مختلف القطاعات والمحاور المختلفة لخدمة البلاد والمجتمع.

وأضاف: أن مصر أمام تجربة الأولى من نوعها يتشارك المؤيد والمعارض فى نسج رؤية فى شتى المجالات لتكون أرضية الحوار الخدمة العامة ومصلحة الوطن؛ معربا عن سعادته بأن غالبية المحاور المشار إليها في تقرير المتابعة الثاني الصادر عن مجلس الوزراء يتضمن أطروحات المصريين الأحرار وممثلي الحزب داخل الجلسات.

وأشاد المصريين الأحرار بخطوة تفعيل مجموعة تنسيقية مُشتركة، تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، للعمل علي متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات جلسات الحوار الوطني، في محاوره المختلفة، ونادٍ بضرورة عقد جلسات نوعية للجهات التنفيذية مع ممثلي الكيانات أصحاب الرؤية أو التوصية موضع التنفيذ.

ويؤكد الحزب أن المقترحات العديدة التي شهدتها جلسات الحوار والتوصيات الصادره عنها تمثل زخما عظيماً ويعكس نوعية التشاركية في رسم ملامح الجمهورية الجديدة تحت قيادة رشيدة تعمل علي إشراك أصحاب الفكر والرؤية في خارطة واضحة للأجيال القادمة.

ووجه الحزب رسالة تحية وتقدير وعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يسابق الزمن والظروف لخدمة بلاده بكافة الطرق ويسعي لفتح الابواب أمام جميع الأفكار البناءة والهادفة خدمة مصر أولًا وأخيرًا.