برلماني: على المجتمع الدولي الاستجابة لدعوات جوتيريش بوقف إطلاق النار بغزة 

قال النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، إن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، للقاهرة لتجديد الدعوة لوقف إطار النار في قطاع غزة، تؤكد الدور الهام الذى تقوم به مصر وحجم الجهود المبذولة لدعم القضية الفلسطينية.

وأوضح النائب أن الزيارة تكشف للعالم حجم الجهود الإنسانية التى تقوم بها مصر لمساعدة الأشقاء الفلسطينين في مواجهة العدوان على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا

وتابع عضو مجلس النواب: الزيارة تأتى في إطار الدور الذى تقوم به الدولة المصرية لدعم القضية، وحرص مصر الدائم على حل القضية.

وأشاد عضو مجلس النواب، بتصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، من أمام معبر رفح والتى قال فيها: أتيت إلى معبر رفح في رمضان لمشاركة المعاناة مع أهالي غزة وأن لا مبرر للعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني، وأن الفلسطينيون في غزة يعيشون كابوسا لا ينتهي، وحان الوقت لإعلاء القيم الإنسانية بغزة بعد أشهر من المعاناة

وشدد زين الدين، علي ضرورة التفاعل الدولي مع مطالبات الأمين العام للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة.