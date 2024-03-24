الأهلي يصدر بيانا بشأن إصابة نجمه إمام عاشور مع المنتخب

أعلن النادي الأهلي لكرة القدم، أن نجم خط وسطه إمام عاشور سيخضع لعملية جراحية في الكتف، بعد إصابته في مباراة منتخب مصر أمام نيوزيلندا في “كأس عاصمة مصر” الودية الجمعة الماضي.

وقال نادي الأهلي في بيان على موقعه: «الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قال إنه في ضوء الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب إمام عاشور، بعد الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة نيوزيلندا، وبعد العرض على كبار الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف، تقرر خضوع اللاعب لإجراء عملية جراحية في الكتف».

ولم يحدد جاب الله فترة غياب إمام عاشور عن الملاعب لكن تقارير إعلامية ذكرت أن مدة التعافي من مثل هذه الإصابات في الكتف تتراوح بين شهر ونصف وشهرين.

وكان عاشور تعرض لإصابة قوية في مباراة مصر ونيوزيلندا بعدما تدخل عليه أحد مدافعي الفريق المنافس بقوة، ما اضطر مدرب منتخب مصر حسام حسن، لاستبدال عاشور في الدقيقة 25 وأشرك حمدي فتحي بدلا منه.