عضو الشيوخ: زيارة غوتيريش لمصر تؤكد صدق الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية وفضح أكاذيب جيش الاحتلال

قالت النائبة حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ، ان زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمصر ولقاءه بالرئيس السيسي يؤكد كذب روايات جيش الاحتلال الاسرائيلي وفضح أكاذيبهم حوّل قيام مصر بغلق معبر رفح امام المساعدات لاهالينا بفلسطين، مؤكدة ان موقف مصر من القضية فلسطينية واضح امام العالم أجمع.

وأكدت خطاب أن مصر من اوائل الدول في المنطقة التي قدمت كافة المساعدات والدعم للفلسطينين في قضيتهم ، موضحة ان ما يحدث بغزة لا يمكن ان تطلق عليها حرب بل هي إبادة جماعية لشعب كامل فجيش الاحتلال لا يفرق بين صغير أو كبير، أو بين رجل أو امرأة.

وشددت على اهمية زيارة الامين العام للأمم المتحدة وذهابه إلى رفح، موضحة إنها رسالة واضحة للعالم اجمع بصدق كافة التصريحات المصرية تجاه القضية الفلسطينية والتأكيد علي صدق الموقف المصري، كما ان التعنت في ادخال المساعدات للفلسطينين يعود إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي وليس من جانب مصر.

يذكر أن اللقاء تناول العديد من الموضوعات الدولية والإقليمية، مع التركيز على تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث ان الرئيس السيسي استعرض الجهود المكثفة للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بالقدر الكافي لإغاثة المنكوبين بالقطاع، سواء بالطريق البري بالتنسيق مع الأجهزة الأممية ذات الصلة، أو من خلال الإسقاط الجوي لاسيما لمناطق شمال القطاع.