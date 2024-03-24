تكريم الأمهات المثاليات في شبرا الخيمة ونصار يهديهن رحلات عمرة

كرم النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب الأمهات المثاليات من عظيمات شبرا الخيمة في احتفال مهيب بالقاعة الملكية بنادي مجاهد نصار الاجتماعي بميت حلفا؛ وهو الاحتفال السنوي الأكبر الذي تحرص مؤسسة مجاهد نصار على تنظيمه كل عام للاحتفاء بالنماذج النسائية المشرفة في عيد الأم المصرية، وذلك خلال حفل إفطار جماعي للمكرمات وأسرهن قبيل انطلاق فعاليات الاحتفال، حيث تم تكريم 120 أم مثالية.

وفي كلمته؛ رحب النائب مجاهد نصار بالضيوف الاحتفال مؤكداً أن الأم هي نبع الحنان والعطاء والركيزة الأساسية في المجتمع وهي القادرة على إعداد أجيال نافعة من الشباب و الشابات للمساهمة في بناء المجتمع والوطن، مقدماً الشكر للدكتورة سحر المغربي المدير التنفيذي للمؤسسة على تطويرها المستمر لأنشطة وفاعليات ومبادرات المؤسسة، حتى نجحت في أن تجعلها نموذجاً يحتذى في مؤسسات المجتمع المدني، وواحدة من أهم الكيانات الخيرية و الاجتماعية بفكرها التنموي المؤسسي واختيارها لفريق عمل متميز ومنظم .

وخلال فعاليات الاحتفال أعلن النائب مجاهد نصار مفاجأة وهي إجراء السحب على ثلاث جوائز رحلات عمرة، وفازت بها ثلاث أمهات مثاليات من المكرمات من خلال القرعة و سط فرحة و سعادة الفائزات وهن؛ ماجدة عبد الغني، ميرفت لطفي ، وبشاير عبدالله.

وفي نهاية الحفل كرم النائب مجاهد نصار الأمهات المثاليات ومنحهم دروع و شهادات تقدير وهدايا وسلع غذائية، وسط أجواء يسودها الحب والود والفرحة والبهجة.

جاء ذلك بحضور النائب مصطفى عبد الغني عضو مجلس الشيوخ أمين عام حزب مستقبل وطن بغرب شبرا الخيمة ، والقمص باسيلي ويليام، وعدد من رجال وسيدات العمل العام والمجتمع المدني ورؤساء الجمعيات الخيرية والإعلاميين وأسر الأمهات.