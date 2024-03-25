نجم كرواتي يسخر من مهاجم نيجيري سابق دفاعا عن محمد صلاح

بسبب تصريحاته حول النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول ومهاجم منتخب “الفراعنة”، سخر الكرواتي ديان لوفرين مدافع نادي أولمبيك ليون الفرنسي، من النيجيري ياكوبو أياجبيني، مهاجم إيفرتون الأسبق.

وكان النيجيرى ياكوبو، قد قال فى تصريحات إعلامية حول صلاح، قال فيها: “محمد صلاح ليس لاعبا من الطراز الرفيع في رأيي الخاص، ولا يجيد التحكم في الكرة وأغلب أهدافه تأتي بالحظ”.

وأضاف: “لا يمكنك أن تصف صلاح بأنه أعظم لاعب إفريقي لعب في “البريميرليج”، يوجد العديد من اللاعبين العظماء مثل جاي جاي أوكوشا، ديديه دروغبا، نوانكو كانو، يايا توريه، إيمانويل أديبايور وساديو ماني”.

وسخر لوفرين من تصريحات ياكوبو، إذ كتب في تعليق عبر موقع “إنستجرام”: “من الواضح أنه يجرب بعض المشروبات الجديدة”، في إشارة إلى أن ياكوبو لم يكن في وعيه وهو يتحدث عن محمد صلاح بهذا الشكل.

ويعتبر لوفرين من أقرب الأصدقاء لمحمد صلاح في الوسط الرياضي، حيث كان يظهر إلى جانبه كثيرا عندما كان لاعبا في ليفربول، كما يبادله الرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي باستمرار.