“البناء والأخشاب”: نجدد العهد لدعم الرئيس السيسي بالفترة الرئاسية الجديدة

عقدت نقابة العاملين بالبناء والأخشاب، اجتماع مجلس إدارة النقابة العامة، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وبحضور أعضاء المجلس.

تم استعراض جدول الأعمال، والذي تضمن آخر مستجدات مركز التدريب المهني المتطور، التابع للنقابة، وعرض الدورات التدريبية التي شهدها خلال الفترة الماضية، وخطط التدريب المستقبلية.

وخلال الاجتماع، أكد أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، دعمهم وتأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، في الولاية الرئاسية الجديدة، بالتزامن مع قرب أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، في مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب: نجدد العهد لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة الرئاسية الجديدة، لاستكمال ما بدأه من إنجازات في كافة المجالات خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أنه بالرغم من التحديات التي واجهتها مصر مثل بقية دول العالم، إلا أن الدولة المصرية شهدت نهضة كبيرة في العديد من القطاعات، لاسيما المشروعات القومية العملاقة.

وأوضح عبد المنعم الجمل، أن الدولة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقوم بجهود كبيرة من أجل احتواء الأزمة الاقتصادية، لاسيما في ظل تدفق العديد من الاستثمارات، مشيرا إلى أن هذا التحرك سيكون له تأثير إيجابي في دعم الاقتصاد الوطني، ومن ثم التقليل من التداعيات السلبية على جميع المواطنين.