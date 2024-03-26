استقرار حالة إمام عاشور بعد الجراحة.. والشناوى فى طريقه للتعافى

كشف النادي الأهلي عن تطورات نجم خط الوسط إمام عاشور، بعد خضوعه لعملية جراحية فى الكتف عقب الإصابة التي كان قد تعرض لها مع منتخب مصر مؤخرًا.

وتعرض إمام عاشور للإصابة بخلع ما بين مفصل الترقوة و لوح الكتف خلال مشاركته في مباراة منتخب مصر ضد نيوزيلندا التي جمعت بينهما في افتتاح بطولة كأس العاصمة الإدارية.

وفي بيان رسمي نشره الأهلي عبر حسابه، أوضح فيه رئيس الجهاز الطبي بالنادي أحمد جاب الله، آخر تطورات حالة إمام عاشور بعد الخضوع للجراحة.

وقال جاب الله في البيان: «حالة إمام عاشور مستقرة للغاية بعد الجراحة التي خضع لها في الكتف، منحنا اللاعب راحة لمدة أسبوع، يبدأ بعدها برنامج التأهيل وفقًا للبرنامج العلاجي الخاص بتجهيزه للعودة إلى التدريبات بصورة طبيعية».

ومن جهة أخرى، كشف طبيب الأهلي أحمد جاب الله عن آخر تطورات قائد الفريق وحارس مرماه محمد الشناوي، واقتراب اللاعب بدرجة كبيرة من التعافى من الإصابة.

وقال أحمد جاب الله، فى تصريحاته: «محمد الشناوي يخوض المرحلة الثانية من التأهيل في ألمانيا، هناك تقدمًا كبيرًا فيما يخص تعافيه من الإصابة».

الجدير بالذكر، أن الأهلي سيتوجه غدًا الأربعاء إلى تنزانيا، وذلك لمواجهة نظيره فريق سيمبا التنزاني يوم «الجمعة» القادم، حيث سيخوض المارد الأحمر أمامه لقاءًا في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.