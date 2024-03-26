الفرنسية جارسيا تُقصى الأمريكية جوف من بطولة ميامي للتنس

أطاحت اللاعبة الفرنسية كارولين جارسيا بمنافستها الأمريكية كوكو جوف من الدور الرابع لبطولة ميامي الأمريكية للتنس، والتي يبلغ مجموع جوائزها أكثر من 3 ملايين و200 ألف دولار أمريكى.

وكانت لاعبة التنس الفرنسية كارولين جارسيا، قد تمكنت من الفوز على صاحبة الأرض والاطاحة بها، بعد أن تغلبت عليها بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، تفاصيلها كالتالي:

(6-3) و(1-6) (6-2) في المباراة التي جرت بينهما مساء أمس «الاثنين».

وبهذا الفوز، ستكون اللاعب الفرنسية كارولين جارسيا، والبالغة من العمر 30 عاما، في الدور ربع النهائي بانتظار الفائزة من المواجهة التي تجمع اللاعبتين الرومانية سورانا سيرستيا والأمريكية الأخرى دانييلا كولينز.