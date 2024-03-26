تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ أحمد رفعت بعد أزمته القلبية

كشف رئيس مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر وليد دعبس، عن آخر تطورات الحالة الصحية للاعب الفريق أحمد رفعت، بعد الأزمة القلبية المفاجئة التي تعرض إليها.

وكان اللاعب أحمد رفعت، قد سقط أرضًا بشكل مفاجئ خلال مشاركته في مباراة الاتحاد السكندري ضد مودرن فيوتشر ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال وليد دعبس خلال تصريحات مُتلفزة: «أحمد رفعت بدأ يستعيد الرئة والنفس، وبدأ يتنفس بشكل طبيعي، وإن شاء الله مع الوقت سيتحسن أكثر».

وواصل رئيس نادي مودرن فيوتشر: «تتبقى الآن معاناته من مشكلة في الكلى، وننتظر نقله لأحد مستشفيات القاهرة، من أجل تكثيف العلاج في هذه النقطة، وهذه تحتاج إلى وقت وستكون هناك تحاليل مختلفة واستشاريين سيتابعوها».

واختتم رئيس مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر وليد دعبس، تصريحاته قائلًا: «المتابعة الطبية جيدة جدًا، الطب بخير في مصر، وأرى أن اللاعب وضع قدمه على الطريق السليم، وإن شاء الله يكون في أفضل حال».

وعلى جانب آخر، سبق وشهدت حالة نجم فريق مودرن فيوتشر حالة تحسن، بعدما استرد وعيه بشكل جزئي إلى جانب فصله من على أجهزة التنفس الصناعي، واستعاد تنفسه بشكل طبيعي.

ويعمل الفريق الطبي على قدمًا وساق من أجل استقرار حالة اللاعب من جديد بعد توقف القلب لمدة ساعة ونصف خلال مشاركته في مباراة فيوتشر ضد الاتحاد السكندري.