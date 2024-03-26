كتيبة حسام حسن في مهمة الفوز بـ«كأس عاصمة مصر» أمام كرواتيا

فى العاشرة مساء اليوم «الثلاثاء»، تنطلق المباراة النهائية فيما بين منتخبى مصر وكرواتيا، حيث يبحث المدير الفنى لمنتخب «الفراعنة» حسام حسن، عن بداية مثالية مع المنتخب الوطني، من بوابة كرواتيا عاشر منتخبات العالم، في اللقاء المرتقب الذي يجمع بين المنتخبين، ضمن نهائي كأس عاصمة مصر.

وكان منتخب «الفراعنة» بقيادة حسام حسن، قد تمكن من الخروج بالمراد فى المهمة الأولى أمام نيوزيلندا، وحقق انتصارًا مُستحقًا بهدف نظيف، أما اليوم فيخوض تحدٍ جديد أمام لوكا مودريتش وزملائه، الذين تمكنوا من تخطى عقبة «نسور قرطاج» بصعوبة بالغة، بعد 90 دقيقة سلبية، حسمها «الناريون» لصالحهم بركلات الجزاء الترجيحية.

وشهد استاد مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، والذى ظهرفي أفضل ما يكون، المباراة الافتتاحية لبطولة «كأس عاصمة مصر»، واليوم يستضيف المشهد الختامي للبطولة، حيث يبدأ باستعراض غنائي يقدمه الفنان تامر حسني قبل اللقاء المُرتقب والحاسم، وذلك لتحديد بطل النسخة الأولى.

ومن المنتظر أن يشهد اللقاء، حماس في المدرجات، وترقب خارج الخطوط، ومجهود يُبذل داخل المستطيل الأخضر، فالجميع تحت شعار ورغبة، رؤية المنتخب الوطني منتصرًا على رفاق مودريتش، ومتوجًا بكأس عاصمة مصر المدرجة ضمن سلسلة «فيفا».

ومن المؤكد، أن حسام حسن الذى كان يحلم حلمًا طال انتظاره كمديرًا فنيًا لمنتخب مصر، يعرف طريق الوصول إلى شباك كرواتيا، فهو زارها مرتين لاعبًا، قبل 25 عامًا، في مواجهة دولية ودية انتهت بالتعادل (2-2)، ويتطلع لأن يزورها مرة أخرى، مدربًا، في نهائي البطولة.

و«كأس عاصمة مصر»، يصل إلى محطته الأخيرة، بين إقامة المباراة النهائية على التحفة المعمارية «ملعب مصر»، ولعب لقاء تحديد صاحب المركز الثالث بين تونس ونيوزيلندا، على استاد القاهرة الدولي، وكليهما ينطلقان في العاشرة مساءً.