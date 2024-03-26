«أتوبيسات مجانية» تنقل الجماهير لحضور لقاء المنتخب وكرواتيا بنهائي كأس عاصمة مصر

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن تواجد أتوبيسات مجانية لنقل الجماهير من وإلي استاد مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية لحضور مباراة مصر وكرواتيا بالتعاون مع وزارة النقل.

وكان منتخب «الفراعنة»، قد صعد للمباراة النهائية، بعد الفوز على نيوزيلندا بهدف نظيف، فيما تفوق منتخب كرواتيا على نظيره التونسي، بركلات الترجيح.

ويقام لقاء النهائي اليوم «الثلاثاء»، في تمام العاشرة مساء، بتوقيت القاهرة، على أن يتم إذاعته على قناة أون تايم سبورتس.

وستتحرك الناقلات من ميادين القاهرة: عبدالمنعم رياض، العباسية، حدائق القبة «بجوار نادي مصر للبترول»، مدينة نصر، محطة مترو الاستاد محطة عدلي منصور، شبرا الخيمة، السلام، أمام المركز الأولمبي في المعادي.

كما أنه سيتم مد مواعيد عمل القطار الكهربائي الخفيف لـ 2.30 صباحًا وسيتم نقل المشجعين من محطة القطار للمباراة مجانًا.