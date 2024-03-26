زيزو يقترب من العودة للتدريبات الجماعية.. وجوميز لن يُجازف به

أفاد مصدر فى القلعة البيضاء، بأن لاعب نادي الزمالك أحمد سيد «زيزو»، يخضع خلال الفترة الحالية لتدريبات تأهيلية فردية بالكرة على هامش التحضيرات لمباراة مودرن مودرن فيوتشر.

وكان «زيزو»، قد تعرض لإصابة قوية بالتواء في كاحل القدم، خلال الشوط الأول من مباراة الزمالك أمام الأهلي في نهائي كأس مصر وخرج على إثرها ولم يستكمل اللقاء، فيما يستعد الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر يوم الأحد المقبل 31 مارس بذهاب ربع نهائي الكونفدرالية.

وأوضح المصدر في تصريحات إعلامية، أن «زيزو» بالمرحلة الأخيرة من التأهيل، حيث يقترب من المشاركة بالتدريبات الجماعية للفريق، مضيفًا: «تتوقف مشاركته في مباراة مودرن فيوتشر على عدم شعوره بأي آلام عند العودة للمشاركة بالتدريبات الجماعية».

وأتم المصدر ذاته تصريحاته بالتنويه إلى أنه حال عدم جاهزية زيزو بنسبة 100% لن يُجازف الجهاز الفني للزمالك بقيادة جوزيه جوميز بالدفع به خلال المباراة المقبلة.