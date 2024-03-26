الموافقة على حضور30 ألف مشجع للأهلى أمام سيمبا فى دورى أبطال أفريقيا

تمكن مسئولو النادي الأهلي من الحصول على موافقة من الجهات المعنية، بحضور 30 ألف مُشجع مباراة سيمبا التنزاني بإستاد القاهرة، والمقرر لها العاشرة من مساء يوم «الجمعة» 5 أبريل المقبل، وذلك في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وستتوجه بعثة الأهلي في الساعات الأولى من صباح غداً «الأربعاء»، إلى تنزانيا لخوض مباراة الذهاب أمام فريق سيمبا فى دوري أبطال أفريقيا.

وقد قام طبيب النادى الأهلي الدكتور أحمد جاب الله، بمنح اللاعبين جرعة تطعيم ضد الملاريا، في إطار الاستعداد للسفر إلى تنزانيا، وقام جاب الله بتوزيع أقراص الملاريا على اللاعبين، بعد مراجعة بطاقات التطعيمات الخاصة بكل عناصر البعثة، والتأكد من الحصول على جرعات ‏التطعيم اللازمة.‏

وتحت قيادة المدير الفني للقلعة الحمراء، السويسرى مارسيل كولر، فقد خاض لاعبوا الأهلي مرانًا مساء أمس «الاثنين»، ثم عقد جلسة قصيرة مع اللاعبين للحديث عن البرنامج التدريبي والعديد من الأمور ‏المتعلقة بالاستعداد للمباراة.‏