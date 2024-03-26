حجازى للـ«الفيفا»: حسام حسن مدرب عظيم ولديه ميزة مثالية

قال قائد منتخب «الفراعنة» وفريق اتحاد جدة السعودى، أحمد حجازى، في حوار أجراه معه الموقع الرسمي للاتحاد الدولي الـ«فيفا»: «حسام حسن أحد أساطير الكرة المصرية، لقد فاز بكأس أمم أفريقيا ثلاث مرات وشارك في مونديال 1990 فهو لاعب عظيم ومدرب عظيم ويحفز اللاعبين دائما بطريقة مثالية».

وأضاف مدافع اتحاد جدة السعودى: «بطولة «كأس عاصمة مصر» فرصة لمصالحة الجماهير واستعادة الثقة تحت قيادة المدير الفنى حسام حسن».

وتابع حجازى: «الحظ حرمنا من التأهل لمونديال 2022، كان الحلم قريبا ولكن خسرنا بركلات الترجيح أمام السنغال بعدما بذلنا مجهودا كبيرا في التصفيات».

وتابع أحمد حجازى: «نعمل حاليا على التأهل لمونديال 2026 ونحن جاهزون للفوز في المباراتين القادمتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو في يونيو المقبل».

وواصل حجازى: «بطولة «كأس عاصمة مصر» فرصة للاحتكاك بمدارس كروية مختلفة والاستعداد للمرحلة القادمة، واستمتاع الجماهير بنجوم عالميين».

وأختتم حجازى تصريحاته، قائلًا: «كما أنها تؤكد أيضا قدرة مصر على استضافة البطولات الكبرى مثل كأس العالم للشباب في 2009 وكأس أمم أفريقيا في 2019».

ويلتقي منتخب مصر ضد كرواتيا، الليلة في المباراة النهائية للبطولة بعد الفوز على نيوزلندا بهدف دون رد سجله مصطفى محمد من ركلة جزاء.