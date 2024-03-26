متحدث سيمبا التنزاني: مباراتنا أمام الأهلي حياة أو موت

تحدث أحمد علي المتحدث الرسمي لنادي سيمبا التنزاني، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام الأهلي، في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف فريق سيمبا التنزاني نظيره الأهلي على ملعب دار السلام، يوم الجمعة القادمة، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

وقال أحمد علي في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: «أعتقد أن خبرة المدرب عبدالحق بنشيخة ستقودنا إلى نصف نهائي دوري الأبطال هذا العام، ونمتلك كل المقومات لتحقيق هذا الهدف».

وأضاف: «لا يوجد أحد في هذا العالم يمكنه إيقاف مشجعي سيمبا عندما يريدون شيئا، دعونا نتحد ونفعل كل ما هو ممكن لتحقيق هدفنا بالتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال».

وأتم: «نعلم قوة الأهلي وخبراته الكبيرة في إفريقيا ولكن سيمبا سيذهب إلى الدور نصف النهائي هذه المرة، ومباراة الجمعة ستكون بالنسبة لنا حياة أو موت».