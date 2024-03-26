حسين الشحات: أعتذر لمحمد الشيبي ووالدته.. والأزمة في طريقها للصلح

قال نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حسين الشحات، إن أزمة محمد الشيبي لاعب بيراميدز في طريقها للحل بإجراءات الصلح، بعدما هدأت الأمور.

وأضاف حسين الشحات، خلال تصريحات مُتلفزة:«الأزمة كانت عباراة عن نرفزة ملعب، ومحمد الشيبى قام بسبى أولًا، وضايق كل اللاعيبة، وممدوح عيد هو اللي كان بيسخن كل الناس، وأنا اعتذرتله خلاص وماشيين في الصلح».

وقدم حسين الشحات اعتذاره للمغربي محمد الشيبي على واقعة السب في مباراة الأهلي وبيراميدز، بجانب الاعتذار لوالدة اللاعب المغربي.

وانضم حسين الشحات إلى قائمة منتخب مصر الأول رفقة حسام حسن استعدادًا لبطولة كأس عاصمة مصر الودية، قبل أن يخرج من المعسكر بسبب الإصابة.

ويواجه منتخب مصر نظيره الكرواتي، في ختام بطولة كأس عاصمة مصر الودية، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، على أرضية استاد مصر بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة.

وانتقل حسين الشحات إلى صفوف النادي الأهلي في 2019، قادمًا من فريق العين الإماراتي، قبل أن يحقق معه عددًا من الألقاب والتتويجات.