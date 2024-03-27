درس كرواتى مفيد لمنتخب مصر في نهائي كأس العاصمة

خسر منتخب مصر أمام نظيره منتخب كرواتيا بنتيجة 4/2، في نهائي بطولة كأس العاصمة الودية الدولية، مساء أمس “الثلاثاء”.

لم يتمكن منتخب “الفراعنة” أن يحافظ على تقدمه بهدف مبكر سجله رامي ربيعة بعد مرور ست دقائق.

وأضاع مهاجم منتخب مصر مصطفى محمد، فرصة تعزيز الهدف الأول حينما ارتدت كرة لعبها من القائم الأيمن للحارس الكرواتى، لترتد الكرة بعدها ويدرك منتخب كرواتيا التعادل بتسديدة قوية لنيكولا فلازيتش، في الدقيقة 21، لينتهي الشوط الأول بالتعال 1/1.

وفي الشوط الثاني أضاف منتخب كرواتيا ثلاثة أهداف سجلها برونو بيتكوفيتش وأندريه كراماريتش ولوفرو ماير في الدقائق 57 و77 و86.

ونجح منتخب مصر في تقليص الفارق بهدف محمد عبد المنعم في الدقيقة 94 بعد كرة عرضية من محمد هاني.