رياضة البرلمان: ستاد العاصمة الإدارية صرح رياضي عالمي .. والجمهور ابهر الجميع خلال مباراة كرواتيا

قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إن الدولة المصرية شهدت طفرة غير مسبوقة علي مستوي المنشآت الرياضية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وهو ما يجعل مصر قادرة علي استضافة أي بطولة عالمية.

وأكد رئيس لجنة الشباب أن ما شاهده في ستاد مصر أمس خلال متابعته مباراة مصر وكرواتيا، يؤكد عظمة الدولة المصرية وقدرتها علي تشييد أعظم المنشآت واستضافة كبر البطولات ، قائلا :”ستاد مصر صرح رياضي عالمي”.

وأشاد رئيس لجنة الشباب بالحضور الجماهيري الكبير ومشاركته الكبيرة، حيث امتلأت المدرجات عن أخرها، نسي الجميع انتماءه لناديه ورفع الجمهور شعار مصر فوق الجميع، وهو ما يعكس عظمة الشعب المصري والتفافه حول وطنه، مشيرًا إلي أن الحضور الجماهيري فاق التوقعات.

وأكد أن ما تحقق على أرض الواقع خلال السنوات الماضية في الرياضة المصرية خلال عصر الرئيس السيسي، جدير بالتقدير والاحترام، لأننا أمام إنجازات ضخمة سوف تظل عالقة في أذهان المصريين، لسنوات طويلة تمثلت في وجود بنية رياضية غير مسبوقة.

موضحًا أن مصر أثبتت بفضل الاهتمام الغير مسبوق من القيادة السياسية بالرياضة المصرية قدرتها على استضافة كبري البطولات وأصبحت مصر قبلة لأي بطولة عالمية وقادرة علي تنظيم اي حدث رياضي.