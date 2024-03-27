السفير المصري فى استقبال بعثة الأهلي لدى وصولها إلى تنزانيا

استقبل سفير مصر في تنزانيا شريف إسماعيل، والذى حرص على التواجد داخل مطار دار السلام لاستقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى لدى وصولها إلى تنزانيا.

والتقى رئيس بعثة الفريق الكابتن حسام غالي، مع وفد السفارة المصرية الذي أنهى إجراءات خروج البعثة من المطار سريعا نظرا لطول الرحلة وظروف الصيام.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمواجهة سيمبا التنزاني مساء الجمعة المقبل في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت قائمة الأهلي المسافرة إلى تنزانيا تواجد كلا من، مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد هاني وأكرم توفيق وخالد عبدالفتاح ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمود متولي وكريم الدبيس وعلي معلول وكريم فؤاد وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو ورضا سليم وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست ومحمود كهربا.

بينما شهدت القائمة غياب كلا من، محمد الشناوي واليو ديانج وياسر ابراهيم وإمام عاشور ووسام أبو علي وكريم نيدفيد ومحمود الزنفلي وعمر كمال عبد الواحد.