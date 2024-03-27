بتخفيض يصل إلى 20 % التموين تطرح كعك العيد بالمجمعات

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لطرح كميات كبيرة من منتجات الكعك والبسكويت بكافة أنواعها في المجمعات الإستهلاكية والمنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين بأسعار مخفضة من 20 إلى 25%، مقارنة بأسعار الأسواق الأخرى، كما أعلنت عن منح نسبة خصم إضافي 10% لطلبات الجملة، الخاصة بتعاقد الشركات والمؤسسات.

ويتم طرح طرح علبة بسكويت نشادر بسعر 150 جنيها وكعك سادة بسعر 150 جنيها وكعك ملبن بسعر 140 جنيها، وكعك مكسرات بسعر 210 جنيهات وغريبة سادة بـ160 جنيها للكيلو، وغريبة لوز بـ200 جنيه وبيتى فور عادى بسعر 170 جنيها وبيتى فور لوكس بسعر 200 جنيه وبيتى فور سابليه بسعر 200 جنيه وكوكيز بسعر 170 جنيها بجانب أنواع أخرى فاخرة بالمكسرات