المؤتمر يحتفل بعيد الأم ويكرم الأمهات المثاليات

نظمت أمانة القاهرة بحزب المؤتمر برئاسة القبطان محمود جبر نائب رئيس الحزب وأمين القاهرة احتفالية لتكريم الأمهات بمناسبة عيد الأم وقد تم خلالها تكريم عدد من الأمهات المثاليات، ومنهم الأم ليلي محمد طنطاوى، هدي جابر حسين، نفيسة سنوسي، صباح عبدالعزيز، تيسير عبدالقادر، نوال أبوالسعود الصاوي، وفاء صدقي، الدكتورة ولاء سليمان، سامية محمود، لبني شحاته العاصي، صفاء سمعان، سامية محمد زكي، ناهد عبدالسميع، ماجدة خليل، مني موريس لمعي ونادية رفاعي.

وذلك بحضور الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب وعضو مجلس الشيخ، واللواء طارق رسلان نائب رئيس الحزب والأمين العام وعضو مجلس الشيخ، والدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس الحزب، والنائبة حنان عوض عضو مجلس النواب والنائبة منال نصر عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، ونواب رئيس الحزب إتحاد شباب حزب المؤتمر ،وعدد كبير من قيادات حزب المؤتمر، واللواء أحمد جلال عن حزب نصر اكتوبر والمستشار خالد فواد رئيس حزب الشعب الديمقراطي.

وقال القبطان محمود جبر إن المرأءة هي الأم والأخت والإبنة وتحظي المراة باهتمام كبير فى عهد القيادة السياسية، وأصبح التمكين الاقتصادى للمرأة حقيقة وواقع ملموس، وتقلدت المرأة أرفع المناصب فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ومن جانبه قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر إن الأم عماد المجتمع ،وهي من أعدت أجيال استطاعت قيادة العالم كله إلى السلام والتنمية والمساواة، ويوم عيد الأم هو اعتراف بالجميل للام التي ضحت وتضحي بكل غالي ونفيس من أجل أبنائها وأسرتها وبلدها فهي التي تفتدي الوطن بفلذات أكبادها وهي التي تدفعهم الي العمل بقوة الي طريق التنمية الشاملة والي الخير والفضيلة والاجتهاد

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر أن احتفال مصر بعيد الأم هو عرفان وتقدير لدورها في المجتمع لذا حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه دفه قيادة الوطن علي الحرص علي حضور الاحتفال بعيد الام والأسرة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات والرائدات في مختلف المجالات، ولعبت وما زالت تلعب أدوارا مهمة فى تشكيل وصياغة ماضى وحاضر ومستقبل مصر، وأن التكامل بين مختلف سلطات الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، دعم حضور المرأة فى قلب مسيرة العمل الوطنى، وشهد ملف تمكين المرأة المصرية وحصولها على حقوقها كاملة تقدما هائلا، عبر العديد من الامتيازات غير المسبوقة، فلم يعد هناك سقفا لطموحها لاسيما فى ظل وجود إرادة سياسية مساندة.

وفي السياق ذاته قال الربان وليد جودة مساعد أمين القاهرة، إن المرأة المصرية لعبت دوراً بارزاً فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو، ما يؤكد إدراكها ووعيها العميق بالمخاطر التى كانت تُحاك بالوطن، لم تتوان عن تقديم التضحيات، وبالتالي فإن تمكين المرأة المصرية فى مختلف ميادين الحياة التزام وطنى يحفظ للمجتمع توازنه واستقراره ونهضته.