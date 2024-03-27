تعرف على المنتخبات المتأهلة إلى كأس أمم أوروبا يورو 2024

أكملت منتخبات بولندا وجورجيا وأوكرانيا، عقد المنتخبات الـ24 المتأهلة إلى نهائيات كأس أمم أوروبا يورو 2024 التي تستضيفها ألمانيا في الفترة ما بين 14 يونيو و14 يوليو المقبلين، هذا إلى جانب المنتخب الألمانى البلد المضيف، حيث تمكنت المنتخبات الآتية من التأهل إلى بطولة أمم أوروبا يورو 2024:

ألمانيا، بلجيكا، فرنسا، البرتغال، اسكتلندا، إسبانيا، تركيا، النمسا، إنجلترا، هنجاريا، سلوفاكيا، ألبانيا، الدنمارك، هولندا، رومانيا، سويسرا، إيطاليا، صربيا، التشيك، سلوفينيا، جورجيا، كرواتيا، بولندا، أوكرانيا.

ويشارك في البطولة 24 منتخبا من مرحلتي التصفيات من ضمنهم ألمانيا المضيفة، مرحلتا التصفيات هما التصفيات الأساسية «دور المجموعات» ثم الملحق التكميلي، وتنقسم تلك المنتخبات إلى 6 مجموعات، وتشتمل كل مجموعة على 4 منتخبات.

يتأهل أصحاب المركز الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ 16، ثم يصعد أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث وفق عدد النقاط ثم فارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة ثم الامتثال للعب النظيف.

ويقام ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب وكذلك ربع النهائي ونصف النهائي، وتقام المباراة النهائية يوم 14 يوليو 2024.

يذكر أن منتخب إيطاليا فاز بالنسخة الماضية في قلب لندن على ملعب «ويمبلي» أمام منتخب إنجلترا بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي ثم الاحتكام لركلات الترجيح التي ابتسمت في الأخير لمنتخب «الآزوري».