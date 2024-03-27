برلماني: وقف إطلاق النار في غزة أصبح ضرورة حتمية.. ومصر لعبت دورا كبيراً في مجلس الأمن لتحقيق مطالب الفلسطينين

قال النائب محمود البرعي إن الوقف الفورى لإطلاق النار في قطاع غزة أصبح ضرورة حتمية بعد سقوط الالاف من الشهداء والجرحى الفلسطينيين وتدمير جيش الاحتلال للمستشفيات والمدارس والجامعات ودور العبادة والبنية التحتية.

وأشاد البرعي بقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار لافتا إلو أن هذا القرار بمثابة نجاح كبير لجهود مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على مدى الشهور الماضية، وتحديداً منذ السابع من شهر أكتوبر من العام الماضى من أجل تحقيق المطالب المشروعة للأشقاء الفلسطينيين فى إقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الاراضى الفلسطينية المحتلة.

وطالب البرعي المجتمع الدولى والولايات المتحدة الأمريكية بالإسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لاجبار جيش الاحتلال على التنفيذ الفورى لقرار مجلس الأمن الدولي لوقف الكوارث الكبيرة التى داخل قطاع غزة وانقاذ الفلسطينين من الأوضاع المأساوية.

واعتبر قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار بمثابة نجاح كبير للدور التاريخى والمحورى الذى تقوم به مصر لدعم الأشقاء الفلسطينيين، مشيراً إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي يطالب بشكل واضح وصريح إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك لاسيما في ظل التدهور الخطير والكارثي للوضع الإنساني في غزة والذي لم يعد مقبولاً ولا يمكن السكوت عليه أكثر من ذلك.