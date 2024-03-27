سؤال برلماني بشأن تراجع معدلات إنتاج مصر من الغاز المسال

تقدمت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان بسؤال برلماني موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير البترول بشأن تراجع معدلات إنتاج مصر من الغاز المسال والاتجاه إلى الاستيراد.

وأوضحت النائبة أنه في نوفمبر الماضي من العام ٢٠٢٣ استقبلت مصر لشحنة كبيرة من غاز المسال لأول مرة من يوليو من نفس العام، وذلك لتلبية احتياجات ومتطلبات السوق الداخلي، وأن ذلك الأمر الذي فجر بداخلنا العديد من علامات الاستفهام والتساؤلات التي انتظرنا طيلة تلك المدة كي نجد لها إجابات مقنعة، لكننا لم نجد بكل أسف.

وقالت النائبة؛ الدولة المصرية في عام ٢٠١٥ أعلنت عن اكتشاف حقل ظهر بالبحر الأبيض المتوسط، الذي يُعد أكبر اكتشاف بترولي في تاريخ الدولة المصرية، والذي ساهم خلال ٣ سنوات فقط وبالتحديد في عام ٢٠١٨ من إعلان الدولة المصرية الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بمعدل إنتاج يومي وصل إلى ٢.٧ مليار قدم مكعب.

ومن ثم قامت مصر بتكثيف كميات كبيرة للغاية من الغاز الطبيعي وتحويله إلى غاز مسال، بل وبدأنا في تصديره لعدد من دول الشرق الأوسط وأوروبا، إلا أننا بعد ٥ سنوات فقط من ذلك الأمر تفاجئنا بأن معدلات الاحتياطي من الغاز المسال في مصر قد وصلت إلى صفر%!

وطالبت عضو مجلس النواب بإضاحات واضحة ومحددة وما هي الأسباب التي أدت إلى تراجع الاحتياطي الاستراتيجي من الغاز المسال المصري والحاجة للاستيراد؟

وما هي أسباب تراجع معدلات إنتاج مصر من الغاز الطبيعي؟ وخطة الحكومة لمعالجة ذلك الأمر على المدى القريب والمتوسط والبعيد؟