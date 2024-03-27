سؤال برلماني للنائب بشأن توقف إنتاج شركة القاهرة للزيوت والصابون

تقدم النائب رفعت شكيب عضو مجلس النواب وعضو لجنة الطاقة والبيئة بسوال برلماني موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام بشأن توقف إنتاج شركة القاهرة للزيوت والصابون بشكل مؤقت.

وقال النائب إننا فوجئنا بقرار شركة القاهرة للزيوت والصابون الخاص بوقف الإنتاج لمدة سنة وكان مبرر إدارة الشركة أن إنتاج القطاع الخاص سواء من زيوت الطعام أو المنظفات يغطي الاستهلاك بنسبة 100% وأكثر، وأن حجم إنتاج الشركة غير مؤثر، وبالتالي توقفها لن يؤثر على السوق بأي حال من الأحوال حسب رؤية إدارة الشركة.

واضاف شكيب نشهد الفترة الأخيرة توقف شركات وتصفية أخرى ونحن في حاجة إلى إنتاج محلي يكفي استهلاك 100% وإن فاض نتجه به نحو التصدير. فما الجدوى من إيقاف مؤقت لنشاط إنتاج وبيع الصابون والمنظفات في مصر، وذلك بعد أن شهدت تلك المنتجات ارتفاعا في أسعارها الفترة الأخيرة، وهو ما يضعنا أمام عدة تساؤلات هامة تحتاج إلى استيضاح وهي كالتالي:

ما الهدف من توقف إنتاج الشركة الوقت الحالي وهي تغطي 100% من الاستهلاك المحلي؟ وهل سيؤثر ذلك على ارتفاع أسعار منتجات الشركة؟

وفي حالة حدوث نقص مفاجيء في السوق هل تلجأ الدولة للاستيراد ومن ثم رفع أسعار منتجات الشركة؟