داليتش: أتمنى أن يكون في بلدي استاد مثل العاصمة.. وهذا أكثر لاعب لفت انتباهي في مصر

قال المدير الفني لمنتخب كرواتيا زلاتكو داليتش، أنه يتمنى أن يكون في بلاده استاد مثل استاد مصر بالعاصمة الإدارية.

وكان منتخب كرواتيا قد توج بلقب “كأس عاصمة مصر” الدولية الودية بعد أن تمكن من التغلب على نظيره منتخب مصر في المباراة النهائية للبطولة.

وقال المدير الفني الكرواتي فى تصريحات إعلامية: “استاد مصر أكثر من رائع وهو من أفضل الملاعب التي رأيتها في حياتي، وأتمنى أن يكون في بلادي استاد مثل ذلك”.

وأضاف زلاتكو داليتش: “أشكر مصر على الضيافة فقضينا هنا أسبوعا رائعا، كنت هنا منذ 14 عاما عندما كنت مدربا لمنتخب السعودية وزرت الأهرامات”.

وأكمل داليتش: “أشكر الجماهير المصرية على دعمها لنا في بعض الأوقات وخاصة لوكا مودريتش”.

وتابع المدير الفنىالكرواتى: “لعبنا مباراة رائعة وعدنا في النتيجة وسجلنا 4 أهداف وسط 80 ألفا من المشجعين وضد فريق قوي للغاية”.

وأنهى زلاتكو حديثه قائلا: “محمود حسن تريزيجيه أكثر من لفت انتباهي فأنا أعرفه جيدا وأعلم أنه لاعب جيد، لكن منتخب مصر كان شرسا في خط الهجوم”.