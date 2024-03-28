وزارة العمل: ندوة تثقيفية حول المساواة بين الجنسين بأسيوط

نظمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ، من خلال وحدة المساواة بين الجنسين ندوة تثقيفية ، بمركز التدريب المهني ببني غالب، وذلك للمتدربين والمتدربات بورش صيانة المحمول بالمركز ، تناولت الندوة التعريف بالوحدة، وأوجه الأنشطة التي تقوم بها، وأهداف الوحدة، فضلًا عن دور المرأة فى تأمين بيئة العمل، والتمكين الاقتصادي للمرأة، وتكافؤ الفرص والتمييز ضد المراة والحرص على زيادة تشغيل النساء وفرص الترقى، ودور وزاره العمل فى التدريب وخلق فرص عمل للشباب والفتيات، وعرض القرارات الوزارية المنظمة لعمل النساء ، وذلك فى ضوء جهود المديرية وأجهزتها التابعة لتعزيز دور المرأة ومشاركتها في الأنشطة المهنية والحياتية ومجالات الحياة بشكل عام ، بما يُساهم في تحقيق المساواة بين الجنسين، وكذلك توفير فرص العمل والتدريب المهنى لها لتأهيلها لدخول سوق العمل، وكل البرامج والأنشطة التي تقدمها وزارة العمل ..

وأوضح علي سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن تلك الجهود تأتى لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بتفعيل دور وحدات المساواة بين الجنسين ، والعمل على تمكين المرأة إقتصادياً وتنمية مهاراتها ، وتأهيلها لسوق العمل من خلال مراكز التدريب المهنى التابعة والوحدة المتنقلة ، والتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة لها ومساعدتها ودعمها ، وأضاف مدير المديرية انه وجه دعوة لرئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة والذي بدوره قام بعرض فرص التمويل للمشروعات، وكل أوجه وسبل الدعم المالي والتسويقي التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات للمستفيدين الخريجين على حد سواء ، كما جرى حواراً مطولاً مع متدربات ورشة صيانة المحمول حول تجارب مركز التدريب في مجال تأهيل وتدريب وصقل مهارات الشباب من الجنسين، وصور الدعم الفني والمهني والخدمات التي تقدمها مديرية العمل للشباب.