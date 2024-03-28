رئيس الطائفة الإنجيلية يطلع على مدارس السلام بأسيوط

استقبل اليوم الدكتور القس إسطفانوس زكي، الأمين العام للطائفة الإنجيلية ورئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي، وفدًا مميزًا من قيادات الكنيسة برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بزيارة تفقدية لمدرسة السلام الحديثة المشتركة بمحافظة أسيوط.

بحضور الدكتور القس ماجد كرم، نائب رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس أكرم ناجي، عضو المجلس الإنجيلي العام، والشيخ ناصر صادق، عضو المجلس الإنجيلي العام، والشيخ صموئيل باقي، عضو المجلس الإنجيلي العام، والقس صموئيل عادل، رئيس مجلس العمل الرعوي والكرازي بسنودس النيل الإنجيلي، والقس وليم عبده والدكتورة سها سامي، أعضاء مجلس المؤسسات التعليمية، والقس داود إبراهيم، أمين منطقة وجه بحري، والقس مايكل رفعت، أمين منطقة وجه قبلي، والقس باسم عدلي، رئيس مجمع أسيوط، والاستاذة إيمان زاهي، مديرة المدرسة.

رحب الدكتور القس إسطفانوس زكي، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بالسادة الحضور وقادهم في جولة ساحرة داخل أروقة مدرسة السلام الحديثة المشتركة بأسيوط ، شملت المكتبة التاريخية والتي تعد من أقدم واعرق مكاتب مصر الثقافية، والمتحف الذي يحتضن مقتنيات أثرية أصيلة تشكل جزءاً لا يتجزأ من تاريخ وتراث بلادنا الغني. لا يقتصر تمتع الحضور على الجانب الثقافي فقط، بل استمتعوا أيضاً بالفقرات الفنية والثقافية المميزة التي قدمها طلاب المدرسة التي تعكس إبداعهم ومواهبهم المتميزة.

وفي ختام الزيارة، أشاد رئيس الطائفة الإنجيلية بالمستوى التعليمي والتربوي المتميز الذي تتمتع به مدرسة السلام، مؤكدًا على أهمية الحفاظ على هذا المستوى والسعي نحو التطوير المستمر. وأكد أيضًا على التزام الكنيسة بتعزيز منظومة التعليم والتربية الحديثة في مدارسها، معبرًا عن فخرهم واعتزازهم بالدور الوطني والمجتمعي الذي تقوم به هذه المؤسسات في بناء الشخصية المصرية وتعزيز القيم الوطنية والأخلاقية في الشباب.