تعرف على ترتيب الفرق العربية في تصنيف أفضل الأندية عالميا

وفقا لشبكة “أوبتا” المتخصصة في إحصائيات وأرقام عالم كرة القدم، عن شهر مارس 2024، دخل فريق الهلال والنصر السعوديين نادي الـ100 لأفضل الأندية في العالم.

وجاء نادي الهلال السعودى فى قائمة أفضل 50 ناديا بالعالم، بعدما جاء فى المركز 44 في التصنيف، فيما جاء نادي النصر، بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، في المركز الثاني عربيا والمرتبة الـ93 عالميا.

وجاء نادى الأهلى المصرى فى المركز الثالث عربيا والثانى إفريقيا، والـ157 عالميا، فيما شغل غريمه التقليدى نادى الزمالك فى المرتبة الـ540 في ترتيب العالم.

وفيما يلى ترتيب أفضل الأندية العربية في مارس 2024:

1- الهلال السعودى

2- النصر السعودى

3- الأهلي المصرى

4- الجيش المغربى

5- الرجاء المغربى

6- اتحاد جدة السعودى

7- الترجي التونسى

8- العين الإماراتى

9- التعاون السعودى

10- مولودية الجزائر.