خبر حزين لجماهير ريال مدريد.. لوكا مودريتش حسم موقفه من الملكى بشكل نهائى

قالت شبكة “ريليفو” الإسبانية أن إدارة نادى ريال مدريد الإسبانى، تعمل حاليا على وضع خطة لتوديع أسطورته الكرواتية لوكا مودريتش بأفضل طريقة ممكنه قبل انتهاء عقده الصيف المقبل.

وينتهي عقد لوكا مودريتش “38 عاما” مع ريال مدريد عقب انتهاء الموسم، ولن يقوم اللاعب بتمديده لفترة أطول لينتهى مشوار النجم الكرواتى مع “المارينجي”، والتى كانت حافلة بالإنجازات.

وأشارت شبكة “ريليفو” إلى أنه على الرغم من أن رحيل مودريتش مؤلما، إلا أن النادى واللاعبين بدأوا في قبول فكرة وداع اللاعب.

وأكدت الشبكة على أن علاقة مودريتش ستنتهي بشكل رسمي مع ريال مدريد في 30 من شهر يونيو المقبل، وتفكر الإدارة في إعلان رحيل النجم الكرواتي قبل انتهاء الموسم للحصول على وداعية تليق بتاريخه من قبل الجماهير واللاعبين.

وأضافت شبكة “ريليفو”، أن وداعية مودريتش في ريال مدريد ستليق بكل تأكيد بتاريخ اللاعب الذى يعد من أساطير النادى.