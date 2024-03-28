وزير الشباب والرياضة يكشف ما دار لحل أزمة صلاح وحسام حسن

كشف وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، عما دار خلال فترة المباريات الدولية الأخيرة، وتدخله لحل الأزمة بين حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم، ومحمد صلاح، قائد المنتخب وهداف فريق ليفربول الإنجليزي.

وغاب صلاح عن المعسكر الأول للمنتخب المصري تحت قيادة حسام حسن، ما أثار الجدل فى الشارع المصرى، وسط أنباء عن “أزمة” بين حسن وصلاح.

وقال الوزير أشرف صبحى في تصريحات إعلامية: “كان هناك العديد من الآراء في وسائل الإعلام بشأن مسألة الجهاز الفني للمنتخب وصلاح”.

وأوضح وزير الشباب والرياضة: “لو كنا تركنا الأمر، كان من الممكن أن يتسبب في حدوث فجوة، وبالتالي سيتحول الأمر إلى أزمة”.

وأضاف أشرف صبحى: “تدخلنا كان حاسما بين جميع الأطراف لحل تلك المشكلة، لم يعترض حسام حسن على إكمال محمد صلاح مرحلة شفائه بشكل كامل، لاسيما وأننا في معسكر إعدادى”.

وأوضح صبحي: “محمد صلاح أبلغنى بعدم قدرته على التواجد فى المعسكر المنصرم بسبب تعرضه لارتشاح دموي فى موضع الإصابة التي تعرض لها، وأن عودته ستتم بشكل تدريجي”.

وأختتم الوزير أشرف صبحى تصريحاته الإعلامية، قائلًا: “تم تقدير الأمر من جانب الطرفين بشكل كامل، وقبل شهر يونيو المقبل سيكون صلاح متواجدا مع منتخب مصر”.